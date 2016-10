Brigitte Kranner mit Urban-Mining-Award ausgezeichnet

„Metalle sind das neue Öl, durch Urban Mining wird die Stadt quasi zum Bergwerk – dank neuester Technologien können kostbare Rohstoffe aus vielerlei Quellen gefördert und wiederverwertet werden. Wer weiß, in ein paar Jahrzehnten, wird es möglich sein, ganze Städte zu recyceln“, so Brigitte Kranner, Geschäftsführerin Altmetalle Kranner.

An ihrer langjährigen Erfahrung, Expertise sowie an zukunftsweisenden Gedanken zum Thema lässt Altmetalle Kranner eine stets wachsende Community bereits seit fünf Jahren auch online teilhaben: Mit dem Launch des Blogs www.urbanmining.at im Jahr 2011 haben Brigitte und Felix Kranner die Initialzündung gesetzt, um das Thema weit über die Grenzen bekannt zu machen. So beinhaltet der Blog Beiträge aus Wissenschaft, Praxis, Lehre und Ausbildung, zeigt Anwendungsbeispiele aus der Praxis und dient der breiten Vernetzung. „Einen Blog – noch dazu einen redaktionellen – aus dem Nichts aufzubauen, geht nicht ohne harte Arbeit, viel Engagement und noch mehr Leidenschaft für die Sache. Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung, heißt es doch, dass unsere Arbeit wahrgenommen und honoriert wird“, so Kranner.