Sesotec stellt Fremdkörperdetektion und Materialsortierung in den Mittelpunkt

Auf der K 2016 will Sesotec den Metallseparator Rapid Pro-Sense und das Röntgeninspektionssystem Raycon D vorstellen.

Der Industrie 4.0-taugliche Metallseparator Rapid Pro-Sense detektiert und separiert laut Sesotec magnetische und nicht-magnetische Metallteile, selbst wenn diese im Granulat eingeschlossen sind. Das Gerät soll in vernetzte Produktionsanlagen im Sinne einer „Smart Factory“ eingebunden werden können.

Zur Qualitätskontrolle von fertigen Kunststoffprodukten will Sesotec das neu entwickelte Röntgeninspektionssystem Raycon D zeigen. Mit Hilfe von Röntgenstrahlung sollen Spritzgussteile durchleuchtet und auf Kontaminationen, Formfehler, Lufteinschlüsse oder Fehlteile untersucht werden. Auch dieses System soll in vernetzte Produktionsanlagen eingebunden werden können.

Zudem soll auf dem Sesotec-Messestand erstmals das neue Flake Purifier+ Sortiersystem präsentiert werden. Basierend auf einem modularen Konzept, sollen bei diesem Gerät alle vorhandenen Sensoren zur Fremdstofferkennung kombiniert werden können: Sensoren zur Metallseparation, Sensoren zur Farbseparation/-sortierung und Sensoren zur Separation bzw. Sortierung nach Kunststoffarten.

K 2016: Halle 10, Stand E60