Zertifizierte Datenvernichter für die Schweiz

Mit der dreiteiligen Norm DIN 66399 für die Akten- und Datenträgervernichtung besteht in der Schweiz seit einigen Jahren ein umfassender Standard für einen Best-in-Class-Prozess, der lückenlos sämtliche Belange von der Sammlung bis zur Verwertung abdeckt.

Als erste Dienstleister in der Schweiz haben nun Reisswolf und Data EX 4000 die Zertifikation gemäss der kompletten DIN 66399 erlangt. Ein Novum sei insbesondere die Überprüfung des gesamten Prozesses zur Akten- und Datenträgervernichtung bei beiden Partnerunternehmen gemäss DIN SPEC 66399 Teil 3. Die Prüfer beurteilten hierfür die gesamte Verfahrenskette bei der mobilen Datenträgervernichtung wie auch bei der Verarbeitung in den fünf Hochleistungsshredderanlagen von Reisswolf und Data EX 4000.

Die Zertifizierung durch die PÜG Prüf- und Überwachungsgesellschaft mbH umfasst sämtliche Standorte der beiden Partnerunternehmen und wird jährlich überprüft.