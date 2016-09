Sortenreine Trennung von schwarzen Kunststoffen

Nicht nur Blumentöpfe, sondern vor allen Dingen viele technische Produkte bestehen oft aus schwarzem Kunststoff. Diese Produkte gingen dem Recycling bislang verloren. Mit dem neuen Steinert-Sortiersystem sollen Recyclingbetriebe ihre Kosten senken und ihre Recyclingraten erhöhen können, indem sie zum Beispiel diese Fraktionen von Entsorgungsunternehmen kaufen, zu Kunststoffflakes zermahlen, sie waschen, sortieren und das erzeugte Granulat anschließend an Unternehmen verkaufen, die damit neue Plastikprodukte herstellen.

Grundlage aller Sortiersysteme von Steinert ist die Detektionseinheit über dem Förderband, die mit der sogenannten Hyper Spectral Imaging (HSI) Technologie arbeitet. Dabei beleuchtet eine Leuchtquelle die Kunststoffflakes auf dem Förderband. Ein Kamerasystem analysiert das reflektierte Licht. Da jeder Kunststoff durch bestimmte Frequenzen charakterisiert ist, kann eine Analysesoftware anhand hinterlegter Referenzspektren erkennen, um welches Material es sich handelt. Die Software soll zudem Positionsdaten an ein am Ende des Förderbandes installiertes Druckluftsystem schicken können, um gezielt bestimmte Materialien auszusortieren. Durchschnittlich soll die Unisort Blackeye einen Durchsatz von einer Tonne Kunststoffflakes pro Stunde schaffen.

Damit die Kunststoffflakes bei diesen hohen Bandgeschwindigkeiten ruhig auf dem Förderband liegen bleiben und eine hohe Detektionsgenauigkeit gewährleistet ist, hat Steinert zudem ein Stabilisierungssystem namens Active Object Control (AOC) integriert. Es erzeugt eine Luftströmung, die dieselbe Richtung und Geschwindigkeit wie das Förderband hat und die Flakes auf das Band drückt und sie auch hinter dem Band in der Flugparabel hält.

Die Plastiksortierung kann an verschiedenen Stationen der Recyclingkette erfolgen – bei Entsorgungsunternehmen und Recyclingbetrieben gleichermaßen. Steinert stellt für diese Aufgabe die passenden Maschinen zur Verfügung. Teil des Produktportfolios ist daher auch die Unisort Black, eine Maschine, die in Deutschland seit 2014 unter anderem in Sortieranlagen für Leichtverpackungen (LVP) aus den gelben Tonnen zum Einsatz kommt. Sie sortiert dunkle und schwarze Objekte zusammen mit den restlichen Verlusten der vorgeschalteten Anlagentechnik aus, die naturgemäß nicht mittels NIR Technik erkennbar sind.

