Prozessoptimierung für die Entsorgungsbranche

„Die Entsorgungswirtschaft gerät zunehmend unter den Druck, sowohl effizienter arbeiten, als auch die internen Abläufe schneller an neue Marktbedingungen anpassen zu müssen. Außerdem stehen viele vor der Aufgabe, ihre EDV-Landschaft zu erneuern“, berichtet Nicole Werhausen, Vorstand der Werhausen AG. WQB Proceso ist daher eine Kombination aus Prozessdesign, Marktexpertise sowie Branchensoftware und ermöglicht Entsorgern so, die komplette Organisation auf gemeinsame Qualitätsziele auszurichten.

„Grundlage, um im Wettbewerb um Märkte und Ressourcen bestehen zu können, sind standardisierte und optimierte Prozesse. Diese sichern Qualitäten ab und ermöglichen eine professionelle Abwicklung des Geschäftes“, erläutert Dr. Stefan Bick von Umweltservice Bick .

Werhausen setzt an der Schnittstelle zu IT und Branchenwissen an und arbeitet an der zukünftigen Strategie des Unternehmens. Die Systementwickler realisieren den gesamten Prozess von der Aufnahme der Ist-Situation, der Optimierung der Aufbauorganisation und der Unternehmensstrategie bis hin zur Umsetzung der Prozesse im Unternehmen.

Für die notwenige Fachkompetenz hinsichtlich der aktuellen Marktentwicklungen in der Entsorgungswirtschaft sorgt Umweltservice Bick.