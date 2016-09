Herbold Meckesheim zeigt fünf Säulen des Kunststoffrecyclings

Die Vorzerkleinerung als 1. Säule ist ein notwendiger Verfahrensschritt wenn das Aufgabegut zu sperrig ist für die Verarbeitung oder wenn es zum Zwecke der Sortierung, Sichtung oder Kontrolle erst einmal grob vorgebrochen werden soll. Wir verwenden Shredder, Granulatoren, Guillotinescheren und Hammermühlen als Vorzerkleinerer. Zum Beispiel die Granulator-Baureihe HGM. Für die Zerkleinerung schwieriger, besonders zäher oder fremdkörperhaltiger Materialien konzipiert, bei denen normale Mühlen zu kurze Messerstandzeiten haben, und herkömmliche Shredder nicht das gewünschte Endprodukt erzeugen können.

Herbold Zerkleinerungsmaschinen vermahlen als 2. Säule alle Kunststoffabfälle, egal ob aus Spritzguss, Blasformen, Tiefziehen, Rotomoulding, Flachfolien- oder Blasfolienextrusion, Kalandrierung oder Abfälle, die bei der Herstellung von Rohren, Profilen und Platten oder bei der Fertigung anderer Plastik-Erzeugnisse entstehen. Die patentierten Herbold-Schneidmühlen mit Zwangszuführung Typ SB sind seit mehreren Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz. Das Aufgabematerial wird nicht wie bei Standardschneidmühlen durch Schwerkraft in die Mahlkammer aufgegeben, sondern durch eine gleichmäßige Zuführung mittels Förderschnecken.

Feinmahlung als 3 Säule in unseren Anwendungsfeldern ist die Pulverisierung unter 1 mm. Wir verwenden dafür – produktabhängig – Messermühlen oder Prallscheibenmühlen. Herbold-Prallscheibenmühlen der Baureihe PU sind schnelllaufende Feinzerkleinerer. Sie finden Einsatz bei körnigen oder spröden Materialien, z.B. PE-Granulat oder Hart-PVC-Mahlgut.

Kunststofferzeugnisse am Ende ihres Lebens müssen zur Wiederverwendung gewaschen und/oder getrennt werden. Dazu stellt Herbold den neuen Stufentrockner Baureihe HV ST-150/150 vor. Der vertikale Stufentrockner besteht aus einem mehrstufigen Rotor, der Material mittels Siebkorb entwässert. Das Granulat/ Mahlgut Wasser-Gemisch gelangt von unten in die Maschine und wird über Transportschaufeln nach oben transportiert. Von unten nach oben nimmt der Durchmesser des Rotors in den einzelnen Stufen zu. Im unteren Bereich (wo noch freies Wasser leicht abzuscheiden ist) treten geringe Umfangsgeschwindigkeiten auf, in der obersten Stufe wird mit maximaler Umfangsgeschwindigkeit getrocknet. Der Stufentrockner eignet sich optimal zum Trocknen von Mahlgut oder Granulat aller, thermoplastischen Kunststoffe wie z.B. Polycarbonat, Polyethylen, Polyamid, Polypropylen und Polystyrol. Besonders geeignet ist die Maschine, um spröde Kunststoffe zu trocknen und dabei geringsten Materialverlust durch Feinanteile zu produzieren. Der Stufentrockner erzeugt Restfeuchten im Bereich von 0,4 – 0,06 Gew.%.

Bei extremen Materialien wie z.B. Stretchfolie oder Schaumstoffen ist eine ausreichende Trocknung auf mechanischem und thermischem Wege ohne gewaltigen Energieeinsatz nicht möglich. Die Lösung dieses Problems ist der Herbold-Plastkompaktor, eine moderne Kompaktiermaschine. Durch die Friktion zwischen den Verdichterscheiben des Kompaktors wird das Material erwärmt, getrocknet und gleichzeitig kompaktiert. Beim Recycling von PET-Flaschen ergibt sich ein Doppelnutzen: das Material wird gleichzeitig kristallisiert. Das Endprodukt ist ein rieselfähiges, dosier- und mischfähiges Agglomerat hoher Schüttdichte.

Plastkompaktor Baureihe HV (Exponat HV 50 mit neuer Zuführung)

