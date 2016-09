Best practice für das Recycling von PVC-Bauprodukten

Neben der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. (AGPU) und der Rewindo Fenster-Recycling-Service GmbH, beide Bonn, zählt nun auch die Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag-Recycling (AgPR), Marl, zu den Ausrichtern.

Ziel der Aktion „Best Practice“ sei es, in den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-

Anhalt und Thüringen beispielhafte Bauprojekte zu ermitteln, bei denen

ausgediente PVC-Bauprodukte wie zum Beispiel Fenster oder Bodenbeläge recycelt

und wiederverwertet werden. Die Initiative richtet sich an Wohnungs-, Fensterbau-

und Abbruchunternehmen sowie an Bauherren Öffentlicher Gebäude

und läuft bis Herbst 2017. Im Anschluss werden die „Best Practice“-

Projekte in einer Dokumentation zusammengestellt.

Ihre „Best Practice“-Vorschläge können alle Bauherren aus der Wohnungswirtschaft

oder dem Gewerbebau, sowie von Abbruchunternehmen, Fensterbau-

und Entsorgungsbetrieben in den genannten Bundesländern fortlaufend

bei Rewindo, der AGPU oder der AgPR einreichen.