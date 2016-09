Recylex erneut mit Umsatzrückgang

Im Geschäftsbereich Blei fielen die Umsätze um 15 Prozent, was laut Unternehmen vor allem an den gefallenen Preisen und einem Produktionsrückgang lag. Die Werke zur Verwertung von Altbatterien in Frankreich und Deutschland haben 53.000 Tonnen Altbatterien verarbeitet, im Vorjahreszeitraum waren es noch 65.000 Tonnen.

Der Umsatz im Geschäftsbereich ging um 12 Prozent zurück. Bei der Verarbeitung von Staub von Elektrostahlwerken haben die Werke von Recytech in Frankreich und Harz-Metall in Deutschland im ersten Halbjahr 2016 83.535 Tonnen Staub verarbeitet, im ersten Halbjahr 2015 waren es 73.900 Tonnen. Daher konnte die Gesamtproduktion von Wälzoxiden dieser beiden Werke von 32.132 Tonnen im ersten Halbjahr auf 2015 um 9 Prozent auf 34.884 Tonnen im ersten Halbjahr 2016 gesteigert werden.

Norzinco verarbeitete 2016 10.906 Tonnen zinkhaltiges Material gegenüber 10.940 Tonnen im Vorjahreszeitraum, während die Produktion von Zinkoxyden im ersten Halbjahr 2016 einen dreiprozentigen Anstieg gegenüber 2015 auf 11.417 Tonnen erreichte.

Im Geschäftsbereich Spezialmetalle ging der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent zurück. Im Geschäftsbereich Kunststoff betrug die Gesamtproduktion an rezykliertem Polypropylen 8.058 Tonnen, 19 Prozent weniger als im Vorjahr.