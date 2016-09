Trimet mit erfolgreichem Geschäftsjahr

Insgesamt produzierte Trimet an acht Standorten etwa 775.000 Tonnen Aluminium Gussprodukte, fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz betrug 1,7 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis von 63 Millionen Euro lag leicht über dem Vorjahresergebnis. Insgesamt investierte das Unternehmen 84 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionskapazitäten und die Modernisierung der Anlagen.

Die Herstellung von Aluminium verlangt bislang eine konstante Energiezufuhr rund um die Uhr. Trimet hat in den vergangenen Jahren ein Verfahren entwickelt, das den Elektrolyseprozess durch eine flexible Lastverschiebung an schwankende Strommengen aus Wind- und Sonnenenergie anpasst. Nach Abschluss der Testphase will Trimet das Verfahren jetzt im industriellen Maßstab erproben. Dazu werden bis Ende 2017 sämtliche 120 Öfen einer Elektrolesehalle der Aluminiumhütte in Essen umgerüstet. Das Unternehmen investiert dafür rund 36 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren.