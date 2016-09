Kompetenzzentrum für Recycling-Kunststoffe in Slowenien

In Maribor will die Alba-Tochter Interseroh seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Kunststoffrecycling bündeln.

„An unserem neuen Standort können wir als Komplettanbieter alle Anforderungen unserer Kunden an die Herstellung moderner Recycling-Kunststoffe selbst bedienen“, so Dr. Manica Ulcnik-Krump, Leiterin Forschung und Entwicklung bei Interseroh. „Dies ermöglicht uns eine größere Flexibilität und Unabhängigkeit in der Produktherstellung, für die Kunden verkürzen sich die Entwicklungszeiten deutlich. Dank der geographischen Lage im slowenischen Maribor können wir zudem den deutschen wie auch den gesamten osteuropäischen Markt logistisch optimal abdecken.“

Das Kompetenzzentrum wurde am 13.9. in Anwesenheit der slowenischen Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Sort Prof. Dr. Maja Makovec Brencic, der Generaldirektorin Internationalisierung im slowenischen Ministerium für Wirtschaftliche Entwicklung und Technologie Eva Stravs Podlogar und de Alba Group-Vorstandsvorsitzenden Dr. Axel Schweitzer eröffnet.