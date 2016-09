Terratec richtet sich neu aus

Das neue Konzept soll laut Veranstalter ein „konzentriertes Messeerlebnis mit hoher Kontaktqualität und eine enge Verzahnung von Ausstellung und Fachprogramm“ vorsehen. Um den Dialog zwischen Ausstellern und Besuchern zu fördern, soll ein großer Teil der Fachveranstaltungen direkt in der Messehalle in offenen Foren stattfinden

Inhaltliche Schwerpunkte der vom 5. bis 7. April in Leipzig stattfindenden Messe sollen unter anderem „Nachhaltige öffentliche Beschaffung“, „Digitalisierung in der Entsorgungsbranche“ und die Behandlung von biologischen Abfällen sein

Unterstützt wird die Messe unter anderem vom VKU, der Interessengemeinschaft Deutscher Deponiebetreiber, dem bvse und der ISWA.