Siegener Versorgungsbetriebe Impulsgeber für die Wirtschaft

Laut der Studie verbleiben von jedem Euro, den die Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) ausgeben, 82 Cent in Stadt und Umland. 61 Cent bleiben sogar direkt in Siegen und Netphen.

Neben den umgerechnet 114 Vollzeitstellen direkt bei den SWB würden weitere 338 Arbeitsplätze in der Region mittelbar ausgelöst.