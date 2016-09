Kupfer mit hoher Nachfrage aus China und Europa

Wie die IKB berichtet, hätten sowohl die Kupferminen- als auch die Raffinadeproduktion angestiegen, allerdings sei der Anstieg beim Verbrauch mit 5 Prozent noch deutlicher angestiegen. Dafür sei in erster Linie ein Nachfragesprung in China mit 12 Prozent verantwortlich gewesen. Auch in Europa sei der Verbrauch um 6 Prozent gestiegen, während er im Rest der Welt zurückgegangen sei. Für das Gesamtjahr erwartet die IKB einen Anstieg von 3 Prozent.

Die weltweiten Kupfervorräte würden derzeit für einen Bedarf von etwa 6 Tagen reichen, durch eine weiter anziehende Minenproduktion würde sich die Versorgungslage aber verbessern. Allerdings habe es in den ersten fünf Monaten des Jahres Produktionsunterbrechungen bei großen Linien gegeben, auch die Versorgung mit Altkupfer für die Recyclingproduktion bezeichnet die IKB als nicht üppig. Allerdings seien keine Versorgungsengpässe zu erwarten.

Der Preis sei weiterhin unter der 5.000-Dollar-Marke geblieben. Bis Jahresende rechnet die IKB mit einem Kupferpreis von 4.900 US-Dollar mit einem Band von 500 US-Dollar um die Marke.