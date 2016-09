Keine Lenkungsabgabe für Einweg

Im Rahmen der Diskussion um das geplante Verpackungsgesetz hat das Forum PET in der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen die Beibehaltung des Pfandsystems für Einweggetränkeverpackungen begrüßt und eine Lenkungsabgabe abgelehnt.

„Der Entwurf des neuen Verpackungsgesetzes eignet sich dafür, den Markt für Getränkeverpackungen fair, ökologisch und für den Verbraucher transparent zu gestalten“, betont Dr. Isabell Schmidt, Leiterin des Forum PET.

Die von Jürgen Trittin, der Deutschen Umwelthilfe und der Stiftung Initiative Mehrweg geforderte Lenkungsabgabe für Einweg Getränkeverpackungen in Höhe von 20 Cent lehnt das Forum ab. „Wer sich angesichts des effizienten PET-Flaschen-Recyclings und der deutlich verbesserten Ökobilanz von Einwegflaschen für eine Zwangsabgabe auspricht, hat weder die Umwelt noch den Verbraucher im Blick“, so Schmidt. „Nicht durch Bestrafung des Verbrauchers schaffen wir den ökologischen Fortschritt, sondern durch die Förderung des Recyclings in geschlossenen Kreisläufern.“