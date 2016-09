Aluminium mit guter Nachfrage

Laut IKB lag die weltweite Primäraluminiumproduktion Ende Juli 2016 noch um 1 Prozent unter dem Vorjahreswert, allerdings rechnet die IKB mit einer Erzeugung von bis zu 59 Millionen Tonnen. Der Zuwachs im Gesamtjahr komme vor allem aus Asien sowie einer leicht höheren Produktion in Deutschland. Insgesamt rechnet die IKB für 2016 bestenfalls einen ausgeglichenen Markt, eventuell ein leichtes Angebotsdefizit. Die weltweite Nachfrage sowohl nach Primär- als auch nach Recyclingaluminium ziehe weiter an. Die wichtigsten Impulsgeber seien dabei weiterhin der Trend zum Leichtbau in der Automobil- und der Luftfahrtindustrie sowie eine Belebung in der Baubranche. Die Produktion von Recyclingaluminium ist laut IKB 2016 in Deutschland stärker angestiegen. Die IKB rechnet bis Ende des Jahres mit einem Preis von etwa 1.700 US-Dollar pro Tonne Primäraluminium, Recyclingaluminium werde sich etwa 50 US-Dollar unter diesem Preis bewegen.