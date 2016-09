Stahlmarkt: Leichte Erholung erkennbar

Derzeit liege die Produktion nur noch um 1,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die IKB erwartet für 2016 eine Seitwärtsbewegung. In China sei das Minus von 5 Prozent zu Jahresbeginn auf -0,5 zurückgegangen. Hier sei für das Gesamtjahr ein leichtes Wachstum möglich. In Deutschland sei eine Gesamtmenge von etwa 42 Millionen Tonnen zu erwarten, in der EU gehe die Menge aufgrund von Stilllegungen in Großbritannien zurück. In der Türkei sei eine Erholung zu erkennen. Im Inland wird laut IKB die Nachfrage durch die Automobilindustrie und die Bauwirtschaft getragen. Zudem habe sich der Export für höherwertige Stahlgüten verbessert, Massenstahl leide dagegen unte Exporten aus China, der Türkei und Russland.

Die Schrottpreise seien im August leicht angezogen, diese Preisanhebungen waren laut IKB erst für den September erwartet worden. Allerdings hätten die Preisanpassungen bereits ihren Höhepunkt überschritten. Altschrotte seien bei knappem Angebot gefragt gewesen, die Nachfrage habe nicht immer im gewünschten Umfang bedient werden können. Für die nächsten drei Monate sieht die IKB leicht höhere Preise unter der Voraussetzung, dass die türkische Nachfrage nicht einbricht.