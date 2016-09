Schiffstaufe für die Seekuh

Am 25. September findet in Kiel die Schiffstaufe des ersten Müllsammelschiffs statt.

Das Schiff der Umweltorganisation „One Earth – One Ocean“ hat eine Größe von etwa 12×10 Metern und wiegt knapp 6 Tonnen. Nach einem Stopp am Ausrüstungskai in Lübeck soll das Schiff in den nächsten zwölf Monaten an der Ostseeküste und in Hongkong eingesetzt werden, wo es Müll einsammeln und Wasseranalysen vornehmen soll.

Aufgrund der Bauweise als Katamaran kann bei einem Tiefgang von nur 60 Zentimetern zwischen den beiden Rümpfen eine Netzkonstruktion abgesenkt werden, mit der Plastikmüll bis in einer Tiefe von zwei Metern aufgesammelt werden können soll. Das Schiff wiegt bei voller Beladung 11 Tonnen. Die erste Seekuh ist für küstennahe Regionen und Flussmündungen konzipierte. In Zukunft sollen „Hochseekühe“ auf hoher See Plastikmüll einsammeln können.