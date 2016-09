Sachverständigenrat lobt Umweltprogramm

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat das Integrierte Umweltprogramm 2030 als "Meilenstein in der Weiterentwicklung der deutschen Umweltpolitk" bezeichnet.

„Die ökologischen Belastungsgrenzen unseres Landes, aber auch der Erde insgesamt, sind in vielen Bereichen erreicht. Daher ist eine zukunftsorientierte Erneuerung nicht nur beim Klimaschutz, sondern in zahlreichen weiteren Bereichen notwendig“, erklärte Ratsmitglied Prof. Wolfgang Lucht.

Das integrierte Umweltprogramm zeige auf, dass wichtige umweltpolitische Ziele auf ein Zusammenwirken der gesamten Bundesregierung angewiesen sei. Der SRU begrüßt zudem das im Programm formulierte Bekenntnis zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft.

„Nur mit einer wirksamen Umweltpolitik kann der notwendige Wandel erreicht und Wohlstand dauerhaft gesichert werden. Das vorgeschlagene Initiativrecht des Umweltministeriums würde die notwendige Integration von Umweltbelangen in andere Ressorts erheblich unterstützen. Am Ende wird sich die Wirksamkeit des integrierten Umweltprogramms 2030 jedoch daran messen lasssen, ob die formulierten Ziele in der Praxis erreicht worden sind“, betont die Ratsvorsitzende Prof. Claudia Hornberg.