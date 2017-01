Schwarzbuch Verpackungsverordnung erschienen

„Viele Einkäufer von Dienstleistungen zur Verpackungsbeteiligung am Dualen Erfassungssystem nehmen fachliche Hilfestellungen der Lizenzgeber und vermeintlich günstige Angebote gerne an“, heißt es in der Pressemeldung zum Schwarzbuch. „Dahinter stehen aber oftmals Abmeldungen, Umdefinitionen in andere günstigere Entsorgungslösungen und auch diverse Verschleierungstaktiken, die der Betroffene kaum nachvollziehen kann.“

Das Schwarzbuch soll als Beitrag verstanden werden, „den Ernst der Gefährdung unserer kollektiv privatwirtschaftlich organisierten Rücknahmesysteme deutlich zu machen“.